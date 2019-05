Delrio: 'Il governo lavori'

CASALMAGGIORE (16 maggio 2019) - «Se hai una bottega e vuoi che le cose vadano avanti, devi restarci, e se governi un Paese non hai il tempo di girare a fare campagna elettorale. Invece adesso abbiamo due ministri, Di Maio e Salvini, che passano tutto il tempo tra tv e radio. È il primo problema che ha il nostro Paese adesso. È grave che non si lavori per la propria comunità». L’ex ministro Graziano Delrio ha riservato ai due vicepremier la prima parte del suo intervento, in un Auditorium gremito, nell’ambito della serata a cura del Pd e ‘Casalmaggiore la nostra casa’ a favore del candidato sindaco Fabrizio Vappina.

