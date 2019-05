Solidarietà, "La scuola di tutti" con Agnese's Friends

VHO/PIADENA DRIZZONA (19 maggio 2019) - Sono ormai quattro anni che a Vho, nella sala al piano terra della cooperativa ‘La Famiglia’, molti bambini, di diverse nazionalità, si ritrovano per partecipare alla scuola dei compiti, grazie ad alcuni volontari che dal 22 febbraio 2018 si sono ufficialmente costituiti in associazione con tutti i crismi. ‘Agnese’s Friends’ il nome del sodalizio, omaggio ad Agnese Garatti, studentessa del liceo scientifico Aselli di Cremona scomparsa a ottobre del 2015 a soli 16 anni in seguito ad un incidente stradale. Dell’associazione è presidente Giovanna Busseti, mamma di Agnese, vicepresidente è Mauro Garatti, il papà, e segretaria Angela Barbiani. Otto i fondatori, una quindicina i soci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO