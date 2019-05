Voto, pienone per la sfida a quattro

SABBIONETA (19 maggio 2019) - Grande successo, venerdì sera, per il dibattito tra i candidati sindaci di Sabbioneta - Marco Pasquali, Claudio Lodi Rizzini, Werther Gorni, Aldo Vincenzi - organizzato dal giornale La Provincia nel salone delle Acli di Breda Cisoni. Circa 200 persone hanno assistito al confronto, moderato da Andrea Setti, giornalista in forza alla redazione di Casalmaggiore, che ha ringraziato anzitutto il parroco don Samuele Riva per la concessione della sala e Paolo Zeli per l’impianto audio. Grande fair play tra i protagonisti, con qualche ‘punzecchiatura’ qua e là, religiosa attenzione del pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO