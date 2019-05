Terribile scontro tra tre auto, muore 81enne

GUSSOLA (19 maggio 2019) - Terribile incidente stradale attorno alle 12.30 in via Martiri: nello scontro tra tre auto, ha perso la vita un 81enne che era a bordo di una Alfa Giulia e pare viaggiasse in direzione Casalmaggiore. Coinvolte anche una Citroen C5 e una Fiat 16. Altre tre persone coinvolte. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Presenti sul posto il Radiomobile di Casalmaggiore e i militari delle delle stazioni di Scandolara Ravara e Solarolo Rainerio, oltre che i vigili del fuoco di Viadana.

***SEGUONO AGGIORNAMENTI

