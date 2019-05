Lunedì 20 maggio i candidati sindaco a confronto con La Provincia

CASALMAGGIORE (19 maggio 2019) - Ci siamo: lunedì 20 maggio alle 21, nel grande salone intitolato a Dionigi Braga nella sede dell'Avis in via Baslenga, si svolgerà l'atteso faccia a faccia tra i candidati sindaco Filippo Bongiovanni, Fabrizio Vappina e Orlando Ferroni, davanti ai cittadini, organizzato dal quotidiano ‘La Provincia’ . A moderare il caposervizio della redazione di Casalmaggiore Marco Bazzani. All’inizio dell’incontro verrà dato tempo ai tre sfidanti di presentarsi, dopodiché si passerà ad alcune domande su programmi e temi ‘caldi’ della campagna elettorale. Per l’ ordine di risposte si stabilirà una rotazione. Anche il pubblico potrà rivolgere dei quesiti lasciandoli in forma scritta all’apposito banchetto presidiato dai collaboratori del giornale, che sceglieranno quelle a loro insindacabile giudizio più interessanti. E è prevista anche la possibilità che ciascun candidato possa porre una domanda agli altri due. La serata si chiuderà con l'appello al voto. Insomma, tagliando completo su programmi, personalità, modo di porsi e di esprimersi dei tre candidati.

