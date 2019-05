Miss Italia, Cristina avanti: parteciperà alla finale regionale

CASALMAGGIORE (20 maggio 2019) - Un altro passo avanti per Cristina Fiorello, 21 anni, di Agoiolo, nell’ambito delle selezioni per Miss Italia. La giovanissima, infatti, sabato sera, alla discoteca Mascara di Mantova, ha conquistato la seconda fascia di Miss Rocchetta bellezza aggiudicandosi dunque il posto per partecipare alla finale regionale per la Lombardia.

