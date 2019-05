Vicobellignano, una piazza ricorda il sorriso della Casali

CASALMAGGIORE (20 maggio 2019) - «Questo è un momento bello e toccante per Vicobellignano. Sono giorni particolari, perché purtroppo è scomparso un amico, il sindaco di Viadana. Oggi vogliamo dare un segno di nuova speranza». Queste le prime parole pronunciate ieri a mezzogiorno dal sindaco Filippo Bongiovanni aprendo la cerimonia di inaugurazione della piazza di Vicobellignano, realizzata in pietra di Luserna e intitolata all’ex assessore Ermelinda Casali, scomparsa nel 2016. Per l’intitolazione della piazza prima dei canonici dieci anni dalla morte, si è richiesta e ottenuta una deroga dalla prefettura per meriti speciali. Tanti i presenti, nonostante la giornata piovosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO