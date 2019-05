Riapre al traffico con il limite dei 50 all'ora l'argine San Matteo - Cizzolo

VIADANA (20 maggio 2019) - Ha riaperto al traffico il tratto arginale San Matteo – Cizzolo lungo la provinciale 57 Mantova – San Matteo - Viadana. Dopo mesi di chiusura per consentire l’esecuzione di lavori di riqualificazione e consolidamento dell’argine da parte di AIPo, ente proprietario dell’arteria viaria, la strada, che è in gestione alla Provincia torna ad essere percorribile con il limite di velocità dei 50 all’ora. Il tratto oggetto di intervento è quello che si estende dall’intersezione con la SP n.60 Squarzanella-S. Matteo sino all’incrocio con via Argine Po, nel territorio del Comune di Viadana.

