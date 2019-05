Giorgetti, torrione e palazzetto: 'Buone notizie'

CASALMAGGIORE (21 maggio 2019) - Dopo aver fatto tappa a Cremona, oggi il sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti si è spostato a Casalmaggiore, dove è giunto poco prima di mezzogiorno in municipio scortato dal senatore Simone Bossi e dalla deputata Silvana Comaroli. Qui ha detto sostanzialmente tre cose: che al Governo si stanno attivando risorse e bandi per nuovi impianti sportivi, e la cosa non può non interessare Casalmaggiore dove nei mesi scorsi si è levata la voce delle società che chiedono un nuovo palazzetto dello sport; il milione e mezzo di euro per il recupero del Torrione di Casalmaggiore c’è e si può senz’altro procedere a indire la gara per l’appalto; alle Province, rimaste in mezzo al guado con competenze delicate come scuole e strade ma con meno personale e risorse, andrebbe almeno restituito un presidente eletto dai cittadini.

Ad accogliere Giorgetti è stato il sindaco Filippo Bongiovanni. Con lui l’assessore Pamela Carena, i consiglieri Massimo Mori, Pierfrancesco Ruberti e Giuseppina Mussetola, oltre ad altri sostenitori del primo cittadino.

