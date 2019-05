Scontro, auto si infila nel fosso

SAN GIOVANNI IN CROCE (22 maggio 2019) - Incidente stradale lungo la strada provinciale che collega San Giovanni in Croce a Rivarolo Mantovano alle 15 e 05 di oggi. Protagoniste due autovetture: una Bmw 316, condotta da E.G., una 46enne residente a Malagnino, da sola a bordo, e una Toyota guidata da M.S., una 52enne residente a Casalmaggiore, con a bordo una ragazza minorenne. La Bmw viaggiava da San Giovanni verso Rivarolo Mantovano, l’altra procedeva in direzione opposta. Per cause in corso di verifica da parte della polizia stradale di Casalmaggiore, intervenuta per i rilievi, le due auto si sono leggermente toccate e la Bmw è uscita di strada finendo in un fosso. Le due conducenti sono state condotte con contusioni lievi (collarino al collo) all’ospedale Oglio Po dalla Padana Soccorso. Il traffico non ha subito rallentamenti. Rilievi conclusi intorno alle 16.

