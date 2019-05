In arrivo l’app per pagare il parcheggio

CASALMAGGIORE (23 maggio 2019) - Due innovazioni tecnologiche in arrivo a Casalmaggiore per una città più ‘smart': parcometri con pagamento via app e colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Lo ha annunciato ieri mattina il sindaco Filippo Bongiovanni. «Per quanto riguarda i parcometri, prossimamente verrà attivato il sistema di EasyPark, che consente di avere il pieno controllo della propria sessione di sosta ed è già presente in diverse città, come Cremona e Parma». Scaricando la app, disponibile per iOS e Android, si potrà usufruire della sosta senza bisogno di inserire monetine nel parcometro (che comunque continuerà a funzionare anche secondo il metodo tradizionale per le persone meno 'tecnologiche’).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO