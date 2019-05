Araldica, stemma e gonfalone. Scelti i simboli comunali

PIADENA DRIZZONA (25 maggio 2019) - È di Davide Ramunno di Suzzara (Mantova) la proposta vincitrice del concorso di idee per la realizzazione dello stemma e del gonfalone del nuovo Comune di Piadena Drizzona. La commissione era formata da Alfonso Sadutto, commissario prefettizio, presidente e dagli esperti Marco Baioni, conservatore del Museo Archeologico Platina e dalla bibliotecaria Beatrice Dondi. Con funzioni verbalizzanti ha assistito il segretario comunale Maurizio Scoma.

Il bando di concorso era stato approvato con deliberazione del commissario, assunti i poteri della giunta comunale, lo scorso 12 febbraio, ed era stato pubblicato il 2 marzo. I termini per la presentazione scadevano il 2 aprile. Entro quella data sono pervenute tre proposte: quella vincitrice è arrivata in municipio il 1 aprile, le altre due, presentate da cittadini di Piadena Drizzona, il 21 e il 27 marzo.

