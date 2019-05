Carlos, bruschetta di gelato per il maestro Borghese

CASALMAGGIORE (25 maggio 2019) - Carlos Henrique Silva, brasiliano residente da tanti anni a Casalmaggiore, titolare della gelateria Copacabana di via Cavour, sempre più protagonista in televisione. L’ultima sua apparizione è stata sul canale Sky Uno. Carlos, 39 anni (ne compirà 40 il prossimo 21 novembre) è stato ospite di Alessandro Borghese nel programma Kitchen Sound, dove ha proposto il suo gelato al pesto per arricchire una gustosa bruschetta. Particolarità: la ricetta del pesto gli è stata fornita da una cliente assai sportiva, Ilaria Spirito, giocatrice di volley della Pomì (gioca come libero), ligure di Albisola Superiore.

