Le modelle sfilano tra i banchi del mercato

CASALMAGGIORE (25 maggio 2019) - Continuano le attività per rilanciare il mercato settimanale del sabato, grazie all’impegno e alla voglia di fare dei commercianti locali. Stamattina si è svolta una iniziativa inedita, una sfilata di moda tra i banchi degli ambulanti. A memoria, non si ricorda nulla del genere e anche per questo va dato atto agli organizzatori della creatività messa in campo. Lo Street Fashion, così è stato chiamato il defileé di moda, ha visto sfilare le collezioni di Guareschi uomo e donna, Glamour donna, Fate e Folletti bambini con gli accessori di Sogni d’oro e Ottica Busi. Hair stylists : Ateneo di Elena Monteverdi e Valentina Uboldi Parrucchieri. Impegnati i modelli e le modelle Silvia Banso, Alessandro Biagi, Davide Bodini, Cristina Fiorello, Elena Galli, Eddy Gianfreda, Luisa Grosso, Umberto Persico Licer, Jacopo Pieri, Elena Roveri, Elisa Serban e 15 bambini.

