Golena, vandalismi nel parco dei pescatori

CASALMAGGIORE (26 maggio 2019) - Atto vandalico alla cartellonistica che la Carpfishing Italia-sede di Casalmaggiore ha collocato presso la cava del parco golena del Po. «Hanno imbrattato con vernice spray il cartello che illustra le zone della cava destinate alla pesca, una sorta di mappa, e l’altro cartello posto vicino alla torretta, in cui si indica il divieto di abbandonare rifiuti», ci spiega Matteo Cortelazzi, presidente dell’associazione sportiva di Casalmaggiore. «Stiamo cercando di risalire all’identità dei responsabili. Anzi, ne approfitto per invitare chi avesse informazioni a farsi vivo e magari gli stessi autori a contattarci, per rimediare allo sfregio, anche se credo che questo appello resterà senza risposta. Diversamente, comunque, mi vedrò costretto a muovermi per vie legali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO