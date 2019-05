Avis in Festa, consegnate le benemerenze ai superdonatori

CASALMAGGIORE (27 maggio 2019) - Ampia partecipazione ieri alla festa sociale della sezione comunale Avis di Casalmaggiore. Il programma è stato aperto alle 8,30 dal convegno di donatori, collaboratori, sostenitori, rappresentanze e autorità presso la sede di via Baslenga. Alle 9,30 don Marco Notarangelo ha presieduto la celebrazione della santa messa, sempre presso la sede Avis, accompagnata dalla corale di Santo Stefano. Conclusa la funzione religiosa, con l’introduzione da parte del presidente Stefano Assandri, ha preso la parola per un saluto il sindaco Filippo Bongiovanni, che ha parlato dei donatori di sangue come di una «grande famiglia», ricordando come si tratti dell’associazione con il maggior numero di componenti di Casalmaggiore.

