I risultati delle europee a confronto con le politiche del 2018

CASALMAGGIORE (27 maggio 2019) - Il centrodestra unito a Casalmaggiore tocca il 60 per cento dei voti espressi alle consultazioni europee, con un balzo di 15 punti percentuali rispetto alle politiche del marzo 2018 (le affluenze sono state pressoché le stesse): la performance migliore è, come altrove, quella della Lega che supera di quasi 17 punti il massimo storico raggiunto un anno fa (27%) toccando il 43,80 %, con 3.330 voti. Sul fronte del centrosinistra, il Pd si mantiene sostanzialmente sulle medesime posizioni di un anno fa, sul 18 %, con 1.374 voti (erano 1.388): l'arco del centrosinistra classico (va sottolineata la buona performance dei verdi con il 3,16%) si attesta qualche punto sotto il 30 per cento. Crollo, infine, rispetto elle elezioni politiche, per il Movimento 5 Stelle che nel capoluogo casalasco passa dal 26% a un 11.15%: da 1990 voti (ma il viadanese Stefano Capaldo, candidato alla Camera, ne raccolse 2.084) scende fino a 848. Un travaso che, a tutta evidenza, ha premiato la Lega. Non bene Forza Italia (da 13% a 8.55%) e Popolo della Famiglia (da 199 voti a 89), buono invece il risultato di Fratelli d'Italia con 482 espressioni di voto pari al 6,34.

E' possibile proiettare questi risultati su quello delle Comunali, il cui scrutizio comincerà alle 14 di lunedì 27 maggio? L'esercizio è assai azzardato poiché in passato, rispetto a dati nazionali, le consultazioni locali a Casalmaggiore hanno registrato scostamenti tra gli schieramenti anche del 20-30 per cento dei voti: i nomi dei candidati, si sa, contano parecchio. Certo, appare difficile - stanti così le cose e con un tale vantaggio del centrodestra rispetto al centrosinistra nel voto d'opinione - poter assistere a un ribaltone, che avrebbe del clamoroso. La speranza per il candidato Fabrizio Vappina e per i suoi sostenitori, a questo punto, in queste ore che ci separano dal 'verdetto', è di riuscire a portare il sindaco uscente leghista Filippo Bongiovanni, che sembrerebbe avere la possibilità di vincere già al primo turno, al ballotaggio di domenica 9 giugno. Un'incognita sta in quanti voti raccoglierà il terzo incomodo, Orlando Ferroni: al primo turno delle Comunali del 2014 anche in quel caso l'affluenza fu del 69% - lo votarono in 765 (10.15%), ma allora era sostenuto anche da Forza Italia, mentre stavolta ha corso con una lista puramente civica e dichiaratamente staccata da tutti i partiti.

