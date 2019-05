"Mi hanno clonato la targa", ma è solo per non pagare la multa

VIADANA - Per contestare un’infrazione al codice della strada aveva raccontato che gli avevano clonato la targa della sua auto, una Porsche 981. La multa risaliva a gennaio scorso, ed era stata elevata dalla Polizia Locale di Viadana per un’infrazione semaforica. L’uomo però, un 72enne pensionato di Reggio Emilia si era presentato alla locale stazione Carabinieri del luogo di residenza, denunciando la clonazione della sua targa, e negando il fatto che potesse esserci la sua macchina nel momento dell’infrazione. Il procedimento penale che ne è scaturito ha interessato quindi la Compagnia Carabinieri di Viadana; il fatto in questione ha però fin da subito insospettito i militari della locale Stazione, diretti dal Maresciallo Maggiore Massimiliano Burroni, che in poco tempo, grazie anche alle videoregistrazione acquisite, hanno ricostruito la reale vicenda; l’autovettura multata era proprio la Porsche del denunciante. L’uomo è stato cosi deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per simulazione di reato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO