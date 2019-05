Ponte ancora in attesa del collaudo, tiraggio dei cavi per aumentare la portanza

CASALMAGGIORE (29 maggio 2019) - Ormai è scattato il conto alla rovescia per la riapertura del ponte sul Po, fissata esattamente tra una settimana: mercoledì 5 giugno è la data ‘x’. Nel frattempo, sulla infrastruttura che tornerà a collegare Lombardia ed Emilia Romagna - dopo la chiusura del 7 settembre 2017 - fervono gli ultimi lavori. Ieri erano in corso delle opere per aumentare la portanza mediante il tiraggio dei cavi di post-tensione, in vista del collaudo, che si dovrebbe tenere lunedì prossimo (manca però la conferma ufficiale dalla Provincia di Parma).

