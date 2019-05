Punto Prelievi, più comfort e funzionalità con i nuovi arredi

CASALMAGGIORE (29 maggio 2019) - Presentata questa mattina all’Ospedale Oglio Po la donazione del Rotay Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta per la riqualificazione del Punto Prelievi dell’Ospedale di cui è responsabile Maria del Pilar Esteban. Si tratta 5 poltrone comfort reclinabili di ultima generazione, 5 sgabelli per gli operatori e 4 carrelli con cassettiere che rendono più agevole il lavoro degli operatori sanitari “perché tutto è a portata di mano”.

In rappresentanza dei Rotary sono intervenuti Gianmario Delvò (Presidente Rotary Club Piadena Oglio Chiese); Gianluca Bocchi (Presidente "Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta); Clara Maffezzoli (RotarAct Casalmaggiore Viadana Sabbioneta). Daniela Borella (Presidente Rotary club Casalmaggiore Oglio Po), Simone Baldo (Eclub Rotary).

Rosario Canino, direttore sanitario dell’Asst di Cremona, ha ringraziato il Rotary Club per la sensibilità, l’attenzione mostrata, precisando che in futuro ci sarà spazio per nuovi e più corposi progetti. Ines Lupi, coordinatrice del servizio, ha espresso piena soddisfazione per gli arredi che si stanno rivelando decisamente funzionali sia per gli operatori, sia per gli utenti a garanzia di comfort e sicurezza.

