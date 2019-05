Soffiate agli estorsori, condanna in appello al carabiniere infedele

TORRE DE’ PICENARDI-PIADENA (29 maggio 2019) - La corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna a quattro anni e nove mesi di reclusione per Vituccio Macagnino, carabiniere oggi in pensione, in passato in servizio prima a Piadena, poi a Torre de’ Picenardi. Era accusato di rivelazioni di segreto d’ufficio, accesso abusivo ai servizi informatici e induzione indebita, nell’ambito del processo «night e prostituzione sul Garda» della procura di Brescia. Indagine che ha svelato come nella gestione dei locali del Basso Garda, qualcuno abbia agito con metodo mafioso. Si tratta di Giuseppe «Pino» Papaleo, 50 anni, crotonese trapiantato sul lago di Iseo e condannato, in appello, a sei anni e otto mesi per estorsione. L’accusa era di aver minacciato i proprietari di due locali notturni gardesani «ostentando la sua fama criminale e dicendo che ove non avesse incassato il danaro richiesto, non avrebbe consentito di aprire e di condurre i locali». Per i pm Paolo Savio e Claudia Moregola, «quella di Papaleo era una condotta da modalità mafiosa e come tale percepita dalle vittime». Per quanto riguarda l’ex appuntato Macagnino, l’accusa era di farsi offrire omaggi e consumazioni nei locali in cambio di ‘soffiate’ sugli interventi delle forze dell’ordine. Erano undici gli imputati: le prime condanne ammontavano, complessivamente, a 38 anni di carcere. Nel processo d’appello, l’impianto accusatorio ha retto, nonostante la prescrizione di alcuni reati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO