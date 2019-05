Pitbull salta il cancello e uccide un altro cane

SABBIONETA (30 maggio 2019) - «Abbiamo, tutti, paura, ma nessuno fa niente». I residenti di via Piccola Atene lanciano un appello perché si ponga un rimedio ad una situazione delicata, che a loro avviso mette a rischio l’incolumità stessa delle persone. «Nel quartiere — spiega uno degli abitanti — c’è un pitbull, femmina, di circa due anni, che intimorisce chiunque. Venerdì scorso quel cane si è reso protagonista, tra l’altro, di una una scena orribile. Dopo aver scavalcato il cancello, ha aggredito, ferendola fino alla morte, la cagnolina di un signore che stava facendo con lei una passeggiata. Lui è riuscito a mettersi in salvo entrando nel cortile del vicino e ha tentato disperatamente con il guinzaglio di togliere la sua cagnolina dalla presa del pitbull, ma non c’è stato nulla da fare. Non osiamo immaginare che cosa sarebbe potuto accadere se anziché quel signore ci fosse stata la padroncina della cagnolina, una bambina. E pensiamo anche al trauma subito da quella bambina nell’apprendere quel che era successo. A questo nessuno pensa? Le scuse sono comode ma non bastano. In più sempre quel cane ha ucciso anche un gatto».

