Tamponamento, auto si ribalta: due persone ferite

SAN GIOVANNI IN CROCE (29 maggio 2019) - Un 72enne di Vescovato e una 35enne di Piadena Drizzona sono rimasti feriti, in modo per fortuna non preoccupante, nello spettacolare tamponamento tra le loro automobili. E' successo poco prima delle 14 sulla strada provinciale 87, la Giuseppina, all’incrocio posto nei pressi dell’autolavaggio. Ingenti i danni ai due mezzi e, dato che la Panda coricata su un fianco era difficile da spostare, gli uomini del distaccamento della polizia stradale di Casalmaggiore intervenuti sul posto per i rilievi di legge hanno dovuto regolare il traffico a senso unico alternato finché le automobili non sono state recuperate dai carri attrezzi. Sul posto anche 118 e pompieri di Viadana.

