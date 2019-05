La storia: a soli 17 anni un giorno da deputato

PIADENA DRIZZONA (30 maggio 2019) - Prove tecniche da parlamentare per un giovanissimo piadenese appassionato di politica: Lorenzo Toninelli, 17 anni, studente della classe quarta al liceo Anguissola di Cremona, indirizzo Scienze Umane, figlio di Carlo Alberto, imprenditore contitolare della Toninelli Casalinghi e di Paola Collenghi, food blogger autrice del seguitissimo ‘Zenzero e Limone’ (quasi 500mila followers su Facebook). Con altri 300 ragazzi provenienti da tutte le parti d’Italia, Lorenzo ha preso parte al progetto di cittadinanza attiva e partecipativa Democracy, a cura dell’associazione Diplomatici, una organizzazione non governativa con status consultivo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. «Con questo progetto — racconta Lorenzo — ho avuto l’opportunità di partecipare alla simulazione dei lavori del Parlamento Italiano, in veste di parlamentare, elaborando e votando una proposta di legge». Il momento culminante è stato rappresentato dalle procedure di voto, con discussione e cerimonia conclusiva che si sono svolte, con il patrocinio della Camera dei Deputati, all’interno delle aule di Palazzo Montecitorio.

