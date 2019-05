Polemica social, arrivano le scuse a Pasotto e Vappina

CASALMAGGIORE (30 maggio 2019) - Arrivano le scuse dei consiglieri uscenti Giuseppina Mussetola e Stefano Stringhini al candidato sindaco Fabrizio Vappina e al rieletto consigliere comunale (comunque vada il ballottaggio di domenica 9 giugno) Pierluigi Pasotto (destinato all'incarico di vicesindaco in caso di vittoria, ndr) dopo l'attacco portato ai due attraverso dei commenti su Facebook.

Vappina e Pasotto, offesi dall'insinuazione di aver protetto "persone che vanno a vuotare le case", parole della Mussetola definite "sante" da Stringhini, avevano chiesto rettifica e scuse, viceversa avrebbero proceduto con querela. "Mi pare evidente che nel mio messaggio - dice la Mussetola - non si dica quanto sostiene il consigliere Pasotto. Mi spiace siano state strumentalizzate e travisate le mie parole. Il mio messaggio sul social Facebook è stato scritto di fretta, a caldo, e non brilla per chiarezza, dopo due giorni passati ai seggi del Polo Romani come rappresentante di lista. Detto questo non ho nessun problema a ritirare il mio messaggio e a chiedere scusa ai candidati Vappina e Pasotto. Approfitto di questa occasione per congratularmi con Pasotto per il suo record di preferenze personali, cosa mai vista qui da almeno vent’anni a questa parte. Anche Stefano Stringhini si associa".

