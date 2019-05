Lite in piazza, spacca un bicchiere sulla testa del rivale

CASALMAGGIORE (30 maggio 2019) - Al culmine di una lite, prende un bicchiere e lo spacca sulla testa del rivale seduto al tavolino di un bar. Sangue ovunque, paura e tensione sotto gli occhi di numerosi cittadini nella centralissima piazza Garibaldi. Alla fine, il ferito è stato portato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi, mentre gli agenti della polizia locale hanno identificato l'aggressore.

E' successo tutto alle 18.30 di oggi. Il diverbio inizia nella parte del Listone in cui confluisce via Cavour. Due albanesi incominciano a discutere in modo concitato e arrivano alle mani. In quel momento, in piazza, ci sono i sostenitori del sindaco uscente Filippo Bongiovanni che preparano la campagna elettorale per il ballottaggio e sono proprio loro che intervengono per primi e avvisano i vigili. La situazione sembra tornare alla normalità. Uno dei due litiganti si siede al bar Italia, l'altro si allontana. Dopo una decina di minuti però, lo straniero che se n'era andato torna alla guida di una macchina, parcheggia la vettura davanti al bar, scende, prende un bicchiere di vetro da un tavolino e lo spacca sulla testa del connazionale. La ferita, sia pur superficiale, provoca una copiosa fuoriuscita di sangue. Una scena cruenta che spaventa gli avventori presenti in quel momento sul Listone.

Gli uomini della Padana Soccorso prestano le prime cure al ferito che sale sull'ambulanza con le sue gambe e viene portato in ospedale. I vigili, intanto, bloccano identificano l'aggressore.

