Il caso, ricompare il consulente finanziario: è mistero

SAN MARTINO DALL'ARGINE (31 maggio 2019) - A San Martino dall’Argine, paese di più di 1.700 abitanti in provincia di Mantova dove abita, è sparito all’inizio di maggio con i soldi dei fondi pensione sottoscritti dai suoi clienti. Duecentomila euro la cifra ipotizzata all’inizio di questa storia tinta di giallo. Perché ieri Fausto Beduschi, il consulente finanziario di 59 anni che lavorava per la compagnia assicurativa Axa, in via del Giordano a Cremona, è rispuntato dal nulla. Si è presentato alla stazione dei carabinieri di Bozzolo (Mantova). Qui ha consegnato armi che deteneva legalmente. Scomparso, riapparso e forse scomparso di nuovo, Beduschi. Qualcuno in paese ha detto di averlo visto nel primo pomeriggio di ieri, davanti a casa. Secondo il testimone, stava consegnando un fucile a un carabiniere. Sarebbe poi salito su un’auto «scortata da due auto della guardia di finanza». È mistero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO