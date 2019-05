Psg in crisi, lascia anche Malinverno

SAN GIOVANNI IN CROCE (31 maggio 2019) - Ormai non è più un mistero. Dopo aver mancato all’ultima giornata l’aggancio ai playoff di Prima categoria, il Psg è precipitato in una fase di forte difficoltà sul piano societario e ogni giorno che passa sempre più nubi sembrano addensarsi sul club di San Giovanni in Croce. L’ultima tegola per i blaugrana è l’addio del vice-presidente Matteo Malinverno, tra i pilastri della struttura dirigenziale protagonista dello storico tris di titoli del 2017-2018 (Seconda, Under 19, Under 17). Malinverno lascia a sorpresa, ferito da quel «chiacchiericcio negativo» che negli ultimi tempi aleggia intorno al club, e per il Psg si tratta dell’ennesimo duro colpo da assorbire.

Anche perché nel giro di poche settimane l’organigramma si è ridotto ai minimi termini: prima del vice-presidente, erano stati il direttore sportivo Maurizio Galli, il tecnico della prima squadra Marco Mantovani e l’allenatore dell’Under 19 Giuseppe Maglia a rassegnare le dimissioni dai rispettivi ruoli. Ruoli tecnici fondamentali, per i quali nel frattempo non sono ancora stati trovati i sostituti. Un’autentica emorragia, che il presidente Manrico Sanguanini assicura di voler fermare al più presto per rilanciare il Psg e assicurare un futuro al club.

