Auto esce di strada, contuso piadenese 67enne

MARTIGNANA DI PO (31 maggio 2019) - Uscita di strada alle 9 e 35 lungo la provinciale Asolana. Protagonista la Lancia Musa condotta da G.S., un 67enne residente a Piadena Drizzona che si stava dirigendo verso Casalmaggiore. Un paio di chilometri dopo la cascina Fenilone di San Giovanni in Croce, il piadenese, pare per una distrazione, si è proiettato un po’ troppo verso destra e non è riuscito a rientrare in carreggiata. La vettura è finita nel fosso adiacente e si è girata di 180 gradi, finendo con la parte anteriore rivolta verso San Giovanni. Il conducente è uscito in autonomia dall’abitacolo. Sul posto l’autoambulanza della Padana Soccorso, i carabinieri di Solarolo Rainerio e i vigili del fuoco di Cremona. Per raggiungere e soccorrere il 67enne, i pompieri hanno messo una scala tra la strada e il campo vicino, per superare il fosso. Il piadenese è stato infine portato all’ospedale Oglio Po con codice giallo, con contusioni di media gravità. La circolazione è stata regolata a senso unico alternato perché una corsia era occupata dai mezzi di soccorso.

