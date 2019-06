A scuola murales contro i bulli

CASALMAGGIORE (1 giugno 2019) - Ieri, in occasione della ‘Giornata dell'Amicizia’, tutte le sezioni e le classi dell’istituto comprensivo ‘Marconi’ di Casalmaggiore hanno esposto fuori dagli edifici scolastici gli elaborati prodotti dagli alunni durante l’anno all’interno del progetto ‘Il peso delle parole’ che aveva come primo obiettivo la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Una vera esplosione di colori, sia a Casalmaggiore che nel plesso di Rivarolo del Re, dove simboli e parole significativi in questo percorso hanno preso la forma di un murales. «Si è trattato — spiegano la dirigente scolastica Cinzia Dall’Asta e la referente Silvia Maffi — di un progetto in verticale, che ha coinvolto tutte le scuole dell’istituto, cioè le scuole dell’infanzia di Casalmaggiore e Rivarolo, le primarie di entrambi i Comuni, nonché la scuola media di Rivarolo del Re».