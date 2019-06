Il sax di Bruce Springsteen apre l'edizione 2019

CASALMAGGIORE (2 giugno 2019) - Apertura all’insegna della grande musica per l’edizione 2019 dei ‘Giovedì d’estate’ organizzati dalla Pro loco, dai commercianti e dal Comune. Ecco qualche anticipazione importante. Si partirà giovedì 13 giugno con il concerto del sassofonista, cantautore e polistrumentista Jake Clemons. Jake, nipote del celeberrimo Clarence Clemons, storico sassofonista della E-Street-Band scomparso nel 2011, dal 2012 ha preso il posto dello zio nel gruppo di supporto di Bruce Springsteen. Un nome di tutto rispetto, insomma, che sbarcherà in piazza Garibaldi, dove l'inizio del concerto è fissato per le 21.30, grazie alla rassegna ‘Musica in castello’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO