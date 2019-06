Il pasto da casa solo per venti alunni, malumore tra i genitori

VIADANA (2 giugno 2019) - Dal prossimo anno scolastico solo venti alunni che frequentano le elementari nella sede di via Vanoni dell’Istituto comprensivo di Viadana potranno portarsi il pranzo da casa, invece che usufruire del servizio mensa, e consumarlo in un apposito locale messo a disposizione. Una decisione presa dalla dirigenza e che non mancherà di far discutere, visto che negli ultimi anni i bambini che richiedevano di poter disporre del pasto domestico, questa l’esatta denominazione, erano molti più di venti. La scelta è stata comunicata nei giorni scorsi tramite una lettera indirizzata ai genitori degli alunni richiedenti il pasto da casa, pubblicata anche sul sito internet dell’istituto, e viene motivata dalla dirigenza con un problema di spazi disponibili.

