A Villa Medici la casa delle farfalle

SAN GIOVANNI IN CROCE (3 giugno 2019) - Sarà la dimora degli insetti più belli in natura. Grazie alla collaborazione del Club Rotary Piadena Oglio Chiese e del professor Riccardo Groppali, nel parco di Villa Medici del Vascello alle 10 di ieri è stato inaugurato il Giardino delle farfalle. Ad introdurre la presentazione del particolare spazio verde è stato il vicesindaco Erica Maglia, che ha ringraziato gli autori della iniziativa e Piergiuseppe Osini, volontario che da tanto tempo fornisce il suo prezioso apporto alla cura dell’ambiente in Rocca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO