Baby Asino Day, bambini e genitori a scuola di natura

GUSSOLA (3 giugno 2019) - Quella di domenica è stata una giornata interamente dedicata ai bambini e alle loro famiglie grazie al Baby Asino Day, la prima festa della stagione organizzata dall’Associazione Centro Natura Amica Onlus nel contesto naturalistico golenale di Località Valloni. Una manifestazione a porte aperte, nata, come spiegano gli organizzatori, «con la finalità di mantenere vivo il rispetto e l’amore per la natura». Il via è stato dato alle 10.30, quando i Madonnari dell’Associazione Rodomonte Gonzaga di Rivarolo Mantovano si sono messi all’opera, dando libero sfogo alle loro sorprendenti abilità tecniche in grado di creare grandi capolavori d’arte. Famiglie e gruppi di amici, con l’aiuto dei madonnari, hanno dato il loro contributo per dipingere ‘La Staccionata dell’Amicizia’, «opera che oltre a portare tutti i nomi dei piccoli artisti presenti vuole essere grande simbolo di integrazione a ricordo di questa giornata di festa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO