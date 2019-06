Circolo Acli, Marcia per la pace con polemiche

CASALMAGGIORE (3 giugno 2019) - A cura del Circolo Acli di Casalmaggiore, oggi si è tenuta la marcia per la pace con la partecipazione di tutti gli ordini di scuola cittadini. Una manifestazione che ha suscitato anche qualche polemica, vista la decisione di un genitore di non far partecipare il figlio, considerando l'evento una iniziativa "di sinistra". Sulla questione, rivelata dalla dirigente scolastica degli Istituti Marconi e Diotti Cinzia Dall'Asta, è intervenuto l'avvocato Paolo Antonini: "Evidentemente - ha detto il legale - detta persona sconosce l'articolo 11 della costituzione che dispone "l'italia ripudia la guerra e assicura la pace e la giustizia tra le nazioni". i nostri padri costituenti hanno utilizzato il vocabolo "ripudia" potevano dire "rifiuta" oppure "contrasta" hanno usato "ripudia" termine mutuato dal diritto romano. Le iniziative di chi divide, di chi tende a dire "Tu no" nella propria casa, nella propria famiglia, nella propria comunità sono il primo germoglio della guerra, della mancanza di pace. Ha fatto bene la dirigente scolastica prof. Cinzia Dall'Asta a rendere nota questa presa di posizione perché è grave restare indifferenti rispetto a queste affermazioni che sono una pericolosa deriva". Quanto alla manifestazione, il via è stato dato alle 9.30 con il ritrovo in piazza Garibaldi e l'intervento del presidente del circolo Acli, Francesco Caffelli. Intorno alle 10 si è formato il corteo diretto in zona Lido Po. All’arrivo ha aperto la manifestazione la primaria di Vicomoscano con la performance di Yoga della Risata, condotta da Barbara Manenti di YoRido. A seguire le scuole dell’infanzia (Cappella, San Giuseppe, Marconi) ciascuna con un canto o un ballo. Segue il momento delle primarie (Marconi e Vicobellignano) entrambe con un canto. La manifestazione è continuata con l’Istituto comprensivo Diotti tra canti, brani e poesie. Presenti gli alunni dell’Istituto comprensivo Marconi e gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore Romani con vari elaborati prodotti nel laboratorio di educazione alla pace, esposti per l’occasione. Presenti un gazebo di ristoro, organizzato dagli studenti del corso ‘Operatori della ristorazione: sala bar” della Fondazione Santa Chiara’ e una cisterna di Padania Acque da cui servirsi per un po' di ristoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO