In bici per la lotta contro il tumore al seno, tappa sul listone

CASALMAGGIORE (3 giugno 2019) - Diverse decine di ciclisti francesi provenienti da Chambery e diretti a Venezia si sono fermati oggi pomeriggio sul listone a Casalmaggiore al termine della tappa partita in mattinata da Piacenza. Fanno parte della carovana denominata 'Chambéry/Venise vélo & dragon-boat' che mira a sensibilizzare la popolazione delle località toccate sul tema della lotta contro il cancro al seno. Dopo la sosta in piazza Garibaldi i ciclisti transalpini si sono spostati in una struttura alberghiera cittadina per il riposo. Domani si riparte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO