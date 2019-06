Furti in due supermercati, denunciati tre magrebini

VIADANA (4 giugno 2019) - Furto aggravato in concorso: con questa accusa, i carabinieri hanno denunciato tre persone, un 29enne, un 31enne ed un 32enne, extracomunitari residenti a Poviglio e Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia). Lo scorso 9 maggio, eludendo i controlli, i tre sono riusciti a rubare ingenti quantità di generi alimentari dal supermercato Conad di Viadana. Dopo la denuncia sporta dal responsabile del punto vendita e grazie all’ausilio delle telecamere di sorveglianza, in breve tempo i militari coordinati dal maresciallo maggiore Massimiliano Burroni, sono riusciti a collegare il volto dei malfattori, ai tre magrebini denunciati. Pochi giorni dopo, è stato segnalato un ulteriore furto perpetrato presso il supermercato LIDL di Viadana dove, anche in tale circostanza, gli accertamenti tempestivi effettuati dai militari operanti, hanno permesso di identificare gli autori che sono risultati gli stessi del furto precedente.

