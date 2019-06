Ponte sul Po, è il gran giorno della riapertura

CASALMAGGIORE/COLORNO (5 giugno 2019) - Una volta si sarebbe detto ‘riavvolgiamo il nastro’. Nell’era del digitale tutto è cambiato, ma una cosa è rimasta uguale: alle 17 di oggi pomeriggio, con la riapertura al transito del ponte stradale sul Po tra i Comuni di Casalmaggiore e Colorno, si ritornerà esattamente alle medesime condizioni in cui si trovava il viadotto il 6 settembre 2017, il giorno prima della chiusura. Anzi, per essere precisi, al 30 agosto 2017, il giorno prima che la Provincia di Parma emettesse la prima ordinanza che istituiva il senso unico alternato in corrispondenza della prima trave rinvenuta rotta dopo la segnalazione di un agricoltore al Comune di Colorno: fu solo durante un successivo sopralluogo dei tecnici che si verificò che la situazione era talmente compromessa da rendere necessario il blocco totale del traffico.

