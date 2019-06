Effetto ponte, boom del traffico

CASALMAGGIORE (7 giugno 2019) - I primi effetti dell’apertura del ponte sul Po si sono già visiti nella giornata di ieri con un sensibile aumento del traffico sull’Asolana e la zona della rotatoria Po. I lavori in corso per l’asfaltatura, inoltre, hanno se possibile peggiorato la situazione della viabilità a Casalmaggiore, costringendo automobilisti e camionisti a deviazioni per la zona commerciale del Centro padano. È ovvio, tuttavia, che la riapertura della infrastruttura viaria per Colorno ha portato immensi benefici per tutti i pendolari verso l’Emilia che in pochi minuti hanno varcato il fiume. Effetto contrario, come previsto, nel Viadanese dove i transiti sono immediatamente calati.

