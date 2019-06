Comune, lotta alle zanzare: trattamenti larvicidi in corso

CASALMAGGIORE (7 giugno 2019) - Il settone Ambiente e manutenzione del Comune comunica che, nell'ambito della lotta alle zanzare, nel mese di maggio sono state acquistate 5.000 compresse effervescenti di prodotto larvicida (Metoprene 0,5) da distribuire nelle caditoie delle strade comunali ove si verifichi l’esistenza di ristagno di acqua, condizione necessaria per lo sviluppo delle larve. E’ stata iniziata la distribuzione manuale delle compresse e ad oggi sono state coperte le seguenti vie: Via Cairoli, Via Porzio, Via Baldesio, Piazza Garibaldi, Via Cavour (fino all’incrocio con via Martelli), Via Martelli, Via Marconi, Via Romani, Via Favagrossa (tratto iniziale da Piazza Garibaldi).

Attualmente è in corso la distribuzione nelle seguenti vie: Via Combattenti Alleati, Via Marcheselli.

A seguire verranno trattate le seguenti vie: Via Roma, Via Cavour (completamento), Via Favagrossa (completamento), Via Formis, Via Vittorio Veneto, Via Guerrazzi.

Il raggio verrà poi allargato fino a coprire tutte le vie del capoluogo per passare alle frazioni iniziando da Vicobellignano e Vicomoscano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO