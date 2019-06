Rientrato in Italia dopo l'espulsione, arrestato 33enne

VIADANA (7 giugno 2019) - I carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per il reato di “inosservanza del divieto di rientro nel territorio dello Stato”, un 33enne extracomunitario; il quale, controllato in una via del centro cittadino, è risultato essere illegalmente rientrato in Italia, nonostante fosse stato espulso mediante accompagnamento alla frontiera. Al termine delle formalità, il 33enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

