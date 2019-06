Ponte, limiti non rispettati. Sos al ministro e ai prefetti

CASALMAGGIORE (8 giugno 2019) - Limite di velocità dei 50 chilometri all’ora, obbligo della distanza minima di 50 metri fra i veicoli, divieto di sorpasso: disposizioni in vigore da mercoledì, giorno della riapertura del ponte stradale sul Po, le medesime che già c’erano prima della chiusura del 7 settembre 2017, e che ben pochi rispettano. Si spera che almeno per quello più importante — ovvero i 440 quintali di portata massima per i camion — il fenomeno sia più limitato, ma siamo piuttosto scettici.

La verifica — dopo aver ricevuto parecchie segnalazioni in redazione e registrato diversi commenti sui social — l’abbiamo fatta di persona percorrendo due volte ‘andata e ritorno’ il viadotto rispettando scrupolosamente il limite di velocità. Risultato: subiti almeno quattro sorpassi, un paio di strombazzamenti, e un numero imprecisato, quanto certo, di maledizioni.

