L’endorsement di Ferroni: "Scelgo Bongiovanni, così entro in Consiglio comunale"

CASALMAGGIORE (7 giugno 2019) - «L’invito che rivolgo a quanti mi hanno scelto il 26 maggio è di votare Filippo Bongiovanni. Non perché lui sia il sindaco migliore, perché lo sarei io, ma perché solo se Bongiovanni vincerà io potrò entrare in consiglio comunale». Parole di Orlando Ferroni (‘Casalmaggiore nel cuore’): «Quei 500 che mi hanno scelto - continua Ferroni - vogliono che io sia presente nella vita amministrativa di Casalmaggiore, e perché questo accada, non esiste altra possibilità se non quella di votare Bongiovanni». Ferroni aggiunge di aver verificato la situazione all’ufficio elettorale presso la prefettura di Cremona: «Mi hanno detto di non poter dare alcune indicazione, ma ufficiosamente ho appreso quali modalità verranno usate per definire gli ingressi dei consiglieri. Una volta chiara la situazione, ho parlato con il mio gruppo e siamo giunti a questa indicazione di voto".

