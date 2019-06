Stop alle attività di culto svolte in via Marzabotto

CASALMAGGIORE (7 giugno 2019) - Niente da fare per l’Associazione culturale Arrahma. Oggi il Consiglio di Stato ha discusso e respinto il suo ricorso in appello contro l’ordinanza del Tar di Brescia che aveva in prima istanza respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla stessa associazione nei confronti dell’ordinanza del sindaco Filippo Bongiovanni, che imponeva la cessazione delle attività di culto nel capannone di via Marzabotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO