Nagar Kirtan, i Sikh in festa

MARTIGNANA DI PO (8 giugno 2019) - È in corso dalle 14 a Martignana di Po il tradizionale corteo religioso organizzato dalla khalsa Sikh Society, con la partecipazione di centinaia di indiani Sikh, per il Nagar Kirtan. Partendo dal Parco dei Caduti di Nassirya, i fedeli stanno attraversando il centro del paese raggiungendo vie precedentemente non attraversate. Il corteo si concluderà sempre al Parco dei Caduti per le 19.

