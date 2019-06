Ballottaggio, la vittoria si gioca sulla lotta all'astensionismo

CASALMAGGIORE (8 giugno 2019) Quanti saranno gli elettori che domani (seggi aperti dalle 7 alle 23) si recheranno alle urne per scegliere nel ballottaggio chi, tra Filippo Bongiovanni e Fabrizio Vappina, occuperà la poltrona di sindaco di Casalmaggiore? La domanda non è peregrina poiché è proprio sulla differenza di votanti tra il primo e il secondo turno delle elezioni comunali che si giocheranno i destini dei due sfidanti e dei loro sostenitori Bongiovanni il 26 maggio ha raccolto 3.744 voti (49,34%, a soli 51 dalla vittoria al primo turno), mentre con Vappina si sono schierati 3.344 elettori (44,07): una differenza di 400 schede da recuperare anche se, si sa, al ballottaggio si riparte da zero. Con l’incognita dei 500 che due settimane fa scelsero Orlando Ferroni (6,59%): battitori liberi oppure influenzabili dall’indicazione data dal candidato di ‘Casalmaggiore nel cuore’?

