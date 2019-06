Ballottaggio Bongiovanni-Vappina, affluenza in crescita rispetto al 2014

CASALMAGGIORE (9 giugno 2019) - La prima notizia della giornata elettorale di ballottaggio tra Filippo Bongiovanni e Fabrizio Vappina è già piuttosto significativa. L'affluenza alle 12 è di parecchio più alta rispetto a quella di cinque anni fa. Sono 2.591 gli elettori già entrati in cabina nelle 16 sezioni elettorali del Comune (il 22,17% degli aventi diritto) mentre nel 2014 si erano fermati a 2.175 (il 19,18%). Ben 416, dunque, gli elettori in più dalle 7 della mattina a mezzogiorno. Le previsioni della vigilia davano un incremento dell'affluenza come probabile e non sono state, fin qui smentite. Vedremo sela tendenza sarà confermata dal dato delle 19. Si vota fino alle 23.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO