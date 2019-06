Casalmaggiore, Bongiovanni ancora sindaco

CASALMAGGIORE (9 giugno 2019) - Filippo Bongiovanni si riconferma sindaco di Casalmaggiore con il 54,47%. Il candidato della Lega è ha battuto Fabrizio Vappina che si è fermato al 45,53%. Uno scarto di 605 voti.

"Grandissima e bellissima vittoria" ha detto Bongiovanni. "C'è stima reciproca tra me e Vappina, dispiace ci sano state scorrettezze, ma tra noi non è mai mancato il rispetto" ha aggiunto. A testimonianza del fair play, Vappina ha raggiunto il comitato di Bongiovanni per congratularsi, i due si sono abbracciati e i sostenitori del sindaco hanno scandito il coro "Fabrizio Fabrizio".

SEZIONI 16 su 16

FILIPPO BONGIOVANNI 54,47%

( 3.686)

FABRIZIO VAPPINA 45,53%

(3.081)

Affluenza