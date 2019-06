Contrasto alla microcriminalità, carabinieri mobilitati

CASALMAGGIORE (10 giugno 2019) - Nell’ultimo fine settimana, i carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio, predisponendo uno specifico servizio ad “alto impatto” che ha visto impiegati, nella serata di venerdì 7 giugno, 10 militari dell’Arma su 5 gazzelle dirette dal comandante della Stazione di San Daniele Po.

I controlli, indirizzati a prevenire e reprimere gli odiosi fenomeni di microcriminalità (danneggiamenti, furti, truffe, consumo di alcool e droga, ecc.), si sono svolti nei comuni di San Daniele Po, Stagno Lombardo e Pieve d’Olmi, concentrandosi nelle zone dei parchi pubblici ed i bar, per poi proseguire lungo le principali vie di comunicazione, inoltrandosi fino alle cascine ed alle abitazioni situate nelle aree più isolate. Nel corso dell’attività sono state identificate 30 persone, controllate a bordo di 20 veicoli, senza che venissero riscontrate situazioni di illegalità.

Nella stessa serata, i militari della Stazione di Scandolara Ravara, intervenuti nel centro cittadino di Casalmaggiore, hanno proceduto al controllo di un giovane residente nel capoluogo casalasco, ben noto ai militari, che custodiva, celato nei pantaloni e senza alcuna valida motivazione, un coltello di circa 17 centimetri. Per il giovane è scattata immediatamente una denuncia a piede libero per la violazione della legge sulle armi, mentre il coltello è stato sequestrato.

I militari si sono poi spostati a Gussola dove hanno proceduto al controllo di un cittadino della Repubblica del Congo. Lo straniero è risultato non in regola con la documentazione inerente al soggiorno sul territorio nazionale ed è stato deferito per la violazione della legge sull’immigrazione.

Infine, nella mattinata di domenica 9, i carabinieri delle Stazioni di Casalmaggiore e Piadena hanno effettuato dei controlli congiunti lungo la SP 10 e la SP 343. Tra i vari automobilisti fermati, una coppia di giovani, lui di origine asiatica e lei della provincia di Mantova, ha attirato l’attenzione dei militari che hanno rinvenuto nell’abitacolo del veicolo una bustina di cellophane contenente circa 3 grammi di marjuana. La droga è stata sequestrata per la successiva distruzione, mentre la coppia è stata segnalata al Prefetto per consumo di sostanze stupefacenti.

I controlli, fanno sapere dal comando di via Cavour di Casalmaggiore, proseguiranno anche nei prossimi fine settimana per continuare la lotta ed il contrasto alla microcriminalità, con particolare attenzione alla repressione del consumo di alcool e droga tra i giovani e gli automobilisti.

