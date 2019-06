Bongiovanni proclamato sindaco. Ferroni fuori dal consiglio comunale

CASALMAGGIORE (10 giugno 2019) - Alle 14,30 il giudice Pierpaolo Beluzzi ha proclamato ufficialmente eletto sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni. Nel prosieguo dei lavori della commissione elettorale centrale la svolta clamorosa: Orlando Ferroni non entrerà in consiglio comunale. Il giudice Beluzzi ha interpretato la normativa per l'attribuzione dei seggi alla minoranza in caso di ballottaggio e stabilito che, nell'applicare il cosiddetto metodo d'Hondt, i voti delle due liste a sostegno di Fabrizio Vappina andavano sommati prima di calcolare i quozienti: metodo in base al quale i sei maggiori quozienti, corrispondenti ai seggi di minoranza, erano tutti di Vappina e delle sue liste. E pensare che Ferroni aveva giustificato il proprio endorsement nei confronti di Bongiovanni con una diversa interpretazione - calcolo dei quozienti a liste separate - secondo la quale sarebbe diventato consigliere solo in caso di rielezione del primo cittadino. Assegnati i seggi. Per la maggioranza sono 10 consiglieri. Lista Casalmaggiore è viva: Ruberti, Manfredi, Carena, Micolo, Piazza e Tei. Per Casalmaggiore al centro: Valentini, Abelli, Sarzi Sartori e Seghezzi.

